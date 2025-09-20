Festival di Open dai ministri a Felicia Kingsley da Riccardo Zanotti e Cesare Cremonini | cos’è successo nella seconda giornata – Le foto
Giovani, letteratura, politica, crime e spettacolo. C’è tutto nella seconda giornata con cui il Festival di Open ha riempito Piazza Garibaldi a Parma. Tanti i temi affrontati: dalle sfide delle nuove generazioni tra social ed educazione finanziaria ai fenomeni letterali. Focus anche sulla politica interna ed estera con i ministri Giorgetti e Tajani, e sulla crescente attenzione al fenomeno del crime. Seconda parte della giornata tutta dedicata allo spettacolo con le storie di Riccardo Zanotti, Bello Figo e Cesare Cremonini. In chiusura l’ironia e l’inedita sintonia tra Luca Ravenna e Ghemon. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
