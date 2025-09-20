Festival di Open Cesare Cremonini | Dobbiamo ridare ai ragazzi il diritto di sognare – Il video

«È perché mia madre mi ruppe la chitarra sulla schiena che io scrissi 50 Special. Ero bloccato sullo stesso giro di accordi e solo quando non ebbi più la chitarra in mano mi alzai e trovai la melodia giusta al pianoforte». Quella di Cesare Cremonini ospite della seconda giornata del Festival di Open – intervistato da Malcom Pagani, già vicedirettore de Il Fatto Quotidiano e Vanity Fair, ora amministratore delegato di Tenderstories – è stato un viaggio d’ispirazione tra ricordi del passato e aspirazioni future. Un brano iconico, 50 Special, datato 1999, ma che l’artista definisce ancora oggi «un punto di arrivo» della propria carriera. 🔗 Leggi su Open.online