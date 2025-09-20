Festival di Open Cesare Cremonini | Dobbiamo ridare ai ragazzi il diritto di sognare – Il video
«È perché mia madre mi ruppe la chitarra sulla schiena che io scrissi 50 Special. Ero bloccato sullo stesso giro di accordi e solo quando non ebbi più la chitarra in mano mi alzai e trovai la melodia giusta al pianoforte». Quella di Cesare Cremonini ospite della seconda giornata del Festival di Open – intervistato da Malcom Pagani, già vicedirettore de Il Fatto Quotidiano e Vanity Fair, ora amministratore delegato di Tenderstories – è stato un viaggio d’ispirazione tra ricordi del passato e aspirazioni future. Un brano iconico, 50 Special, datato 1999, ma che l’artista definisce ancora oggi «un punto di arrivo» della propria carriera. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: festival - open
Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma
"Empire dance open festival": primi posti per due giovanissime brindisine
Torna il Ventotene Open Festival
Pizzaballa al festival di Open: «Israele si percepisce come unica vittima» - X Vai su X
Cosa è successo nella prima giornata del Festival di Open - facebook.com Vai su Facebook
Festival di , Cesare Cremonini: «Dobbiamo ridare ai ragazzi il diritto di sognare» - Il video; Festival di , il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorgetti, da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini, ecco tutti gli ospiti; Festival di Open, Cesare Cremonini è il super ospite artistico: sabato 20 settembre l’incontro a Parma con Malcom Pagani.
Festival di Open, il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorgetti, da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini, ecco tutti gli ospiti - Ecco l'agenda L'articolo Festival di Open, il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorg ... Riporta msn.com
Festival di Open a Parma: politica, economia e crisi internazionali al centro della terza edizione - Dal 19 al 21 settembre Parma ospita la terza edizione del Festival di Open, in piazza Garibaldi, con tre giorni di incontri su politica, economia, giustizia e scenari internazionali, senza trascurare ... Come scrive corrieredellumbria.it