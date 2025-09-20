Festival di Open Alessandro Chiesi | L’innovazione è la chiave per uscire dalla crisi – Il video

Guerre commerciali, tensioni geopolitiche, strozzature nelle catene di rifornimento delle materie prime e prezzi dell’energia poco concorrenziali rispetto a Stati Uniti e Cina. Sono tanti i nodi che rendono incerto il futuro dell’industria italiana. E dal palco del Festival di Open, in corso a Parma, due esponenti di spicco del mondo imprenditoriale non nascondono i timori delle imprese. «Sono molto preoccupato. Tutto ciò che sta succedendo oggi ci mette davanti a un futuro incerto», esordisce Alessandro Chiesi, presidente del gruppo farmaceutico Chiesi. Sulla stessa linea anche Federica Guidi, presidente di Ducati Energia ed ex ministra dello Sviluppo economico: «La preoccupazione è quotidiana: negli ultimi anni ne capita una ogni giorno», dice Guidi, che è anche vicepresidente di Federmeccanica, dal palco di Parma. 🔗 Leggi su Open.online

