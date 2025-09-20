Festival del Buon Vivere arriva lo scrittore Paolo Nori Tutti gli appuntamenti della domenica
È Paolo Nori l’ospite atteso al Festival del Buon Vivere a Forlì e sarà intervistato da Giulia Cavaliere e Corrado Ravaioli nell’ambito del nuovo podcast del Buon Vivere Van alle 21 al San Giacomo.Paolo Nori è scrittore, traduttore dal russo e narratore tra i più originali della scena letteraria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: festival - buon
Il primo "Vaiano Summer festival". Concerti e buon cibo al parco Ferri
Festival del Buon Vivere e l''Intelligenza sentimentale': già 70 i progetti arrivati
Baronissi, buon compleanno al “Baronissi Blues Festival”: dal 21 al 23 la rassegna festeggia 10 anni
“Intelligenza Sentimentale”: a Forlì ritorna il Festival del Buon Vivere - X Vai su X
FORLI’- Sabato 20 settembre il Festival del Buon Vivere propone, a Forlì, una giornata ricca di eventi, approfondimenti culturali, arte, e attenzione alle relazioni umane. Apre la mattina l’incontro “L’intelligenza dei sentimenti: segui il tuo cuore” con Silvia Avallo Vai su Facebook
Festival del Buon Vivere, arriva lo scrittore Paolo Nori. Tutti gli appuntamenti della domenica; “Intelligenza Sentimentale”: a Forlì ritorna il Festival del Buon Vivere; Forlì, al Festival del Buon Vivere 2025 arriva “DONNA sei nata intera! Parole e musica per (R)esistere”.
Lo scrittore Fabio Genovesi e la musica blues guidano la seconda giornata del Festival del Buon Vivere - Il Festival del Buon Vivere entra nel vivo con un programma che intreccia arte, educazione, letteratura e musica. Secondo forlitoday.it
Festa della Birra, Festival del Buon Vivere, Sagra del Tortello e Feste dell'800: un weekend tutto da scoprire - Tanti gli appuntamenti con il divertimento in questo fine settimana che va da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Si legge su forlitoday.it