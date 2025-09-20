Festival del benessere Nuovi eventi
CASCIANA TERME Ha preso il via a Casciana Terme la prima edizione del Festival del Benessere, un evento che, fino al 21 settembre, trasformerà il borgo in un polo di attività dedicate alla cura di sé, al rapporto con la natura e alla riscoperta dei sensi. Promosso dal Comune, con la collaborazione delle terme di Casciana e delle Pro Loco locali, il festival offre un programma di esperienze, molte delle quali a ingresso gratuito. Il programma si svolge in diverse location, tra cui il giardino del Comune e il giardino delle Terme. Le proposte spaziano tra attività fisiche e culturali per ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - benessere
