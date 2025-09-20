Festival dei Cammini il futuro del Trasimeno al centro del convegno a San Feliciano

Un fine settimana dedicato all'acqua quello che inizia domani al Festival dei Cammini del Trasimeno: l'ambiente ed il cambiamento climatico, passare dallo straordinario all'ordinario, costruire un progetto per la gestione del territorio, saranno i temi protagonisti del convegno di domenica 21.

