Feste dell’800 aspettando i quadri viventi

Prosegue oggi a Modigliana il programma della 28ª edizione delle ‘Feste dell’800 - Aspettando il bicentenario’, dedicate dal Comune al pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895), in attesa del clou domani con i tableaux vivants, i quadri viventi con figuranti che riprodurranno tredici sue opere nella parte più antica del paese. Nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio è stata inaugurata la mostra personale di Filippo Bruno, in arte Willow, intitolata ‘1 Lega e 36 Willow’. Curata da Eugenio Bitetti, col patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Accademia degli Incamminati e il contributo della Camera di Commercio di Forlì Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

