Festa LegaSalvini a sorpresa a Pontida
20.45 Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a sorpresa a Pontida,nonostante le coliche renali e la prescrizione del riposo da parte dei medici. "Ho voluto esserci perché siete uno spettacolo- ha detto -il mio riposo siete voi". "Gli eredi di Charlie Kirk siamo noi" aveva intanto dichiarato il vicesegretario del partito,Roberto Vannacci che ha detto 'no' all'immunità per Ilaria Salis e su Saviano ha aggiunto: "Oggi se non sei una vittima non sei nessuno. E' Saviano che gira con la scorta non il sottoscritto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Grandiosa festa della @LegaSalvini di Oppeano #veneto @matteosalvinimi #AlbertoStefani #lega
LORO NON CI SARANNO! Noi ci vediamo a Pontida, domenica 21 settembre, ore 10, per una grande festa di Libertà! Trova il tuo pullman su legaonline.it/pontida
Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida. I giovani della Lega contro Forza Italia. Vannacci star: "Noi eredi di Kirk" - Una pre Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici.
Pontida è Pontidacci. Vannacci si prende la scena al grido "C'è solo un generale". Salvini lo saluta con gelo - Il generale promette: "Non voglio fare il segretario", maglie di Kirk e Savoini che dice: "Putin è un moderato"