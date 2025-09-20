Festa LegaSalvini a sorpresa a Pontida

20 set 2025

20.45 Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a sorpresa a Pontida,nonostante le coliche renali e la prescrizione del riposo da parte dei medici. "Ho voluto esserci perché siete uno spettacolo- ha detto -il mio riposo siete voi". "Gli eredi di Charlie Kirk siamo noi" aveva intanto dichiarato il vicesegretario del partito,Roberto Vannacci che ha detto 'no' all'immunità per Ilaria Salis e su Saviano ha aggiunto: "Oggi se non sei una vittima non sei nessuno. E' Saviano che gira con la scorta non il sottoscritto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

