Festa dello Sport una settimana all' insegna del movimento Esibizioni e prove delle associazioni sportive

Torna a Gambettola la Festa dello Sport, giunta quest’anno alla sua 24ª edizione. La presentazione del programma si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Eugenio Battistini, dell’assessora allo Sport Cristina Bianchi, degli assessori Serena Zavalloni e Pietro Pierantoni e dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - sport

Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'

Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa

A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto

Lido Tre Archi rinasce con lo sport e la comunità! Domenica 21 settembre, dalle ore 10.00 alle 20.00, vi aspettiamo al Polo Sportivo Lido Tre Archi per l’inaugurazione ufficiale: una giornata di festa, sport e condivisione. Un nuovo spazio che diventa pale Vai su Facebook

Festa dello Sport, una settimana all'insegna del movimento. Esibizioni e prove delle associazioni sportive; Festa dello sport a Cassina, una giornata all’insegna di pace e inclusione; Festa dello Sport 2025 di Chiavari.

Eco Sport Day, oltre 1000 presenze e 600 atleti per la prima edizione all'insegna di sport, educazione e sostenibilità - Più di mille persone, con oltre 600 tra bambini e atleti, hanno trasformato via Gorgona in una grande festa dedicata allo sport, ... Si legge su iltempo.it

Generazione Sport porta festa e inclusione al Parco della Resistenza - Generazione Sport anima Milano: al Parco della Resistenza giovani e bambini tra sport, inclusione e socialità. Secondo milanosportiva.com