Festa dell' Autunno | a Bompietro tripudio di colori gusti e profumi
Tutto pronto per l'edizione numero 28 della "Festa dell'Autunno", a Bompietro. La kermesse, ormai simbolo della tradizione culinaria madonita nei primi giorni autunnali, sarà un tripudio di colori, gusti e profumi. Il borgo, si prepara ad accogliere un fiume di visitatori, provenienti da ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: festa - autunno
In Tenuta de l’Annunziata l’arrivo dell’autunno è una festa per il corpo e la mente
Akimatsuri - Festa giapponese d'autunno
In occasione dell'anteprima della festa d'autunno 2025 l'associazione 'il Cammino dell’Allume' propone 'Bimbi sull'orme del Cammino dei Minatori'. Qui il programma: Ore 9.30 appuntamento da Piazza della Repubblica (Allumiere, RM). Ore 10.00 partenza Vai su Facebook
Festa d’autunno a Villa Saviola (MN) https://mantovanotizie.com/feste-sagre/20250916-festa-autunno-2025-villa-saviola.php… #mantova #villasaviola - X Vai su X
Festa dell'Autunno: a Bompietro tripudio di colori, gusti e profumi.