Festa del Borgo Arrivederci Edoné carbonara musica e luna park | il week-end in città

Bergamonews.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa di Borgo Palazzo (domenica), l’ultimo week-end allo Spazio Edoné con “Arrivederci Edoné”, la sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, mostre e il luna park a Borgo Palazzo. Da annotare, inoltre, “80s Trash & Pop party” (sabato) e dj Ozza (domenica) al Piazzale degli Alpini, la festa al Parco della Crotta, giochi e mattoncini a ChorusLife, Landscape Festival – I maestri del paesaggio in Piazza Vecchia, spettacoli e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

festa del borgo arrivederci edon233 carbonara musica e luna park il week end in citt224

© Bergamonews.it - Festa del Borgo, Arrivederci Edoné, carbonara, musica e luna park: il week-end in città

In questa notizia si parla di: festa - borgo

Bar Ginocchi, 80 candeline: festa a Borgo del Ponte

Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina

Scherpada, tradizione e cultura. Il borgo di Ponzano superiore si fa in quattro per la grande festa

Ronciglione: Borgo in Festa - Quattro giorni densi di eventi e di imperdibile svago e divertimento a cura di Radici Eventi in collaborazione con Radici Onlus: spettacoli, ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Borgo Arrivederci Edon233