Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa di Borgo Palazzo (domenica), l’ultimo week-end allo Spazio Edoné con “Arrivederci Edoné”, la sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, mostre e il luna park a Borgo Palazzo. Da annotare, inoltre, “80s Trash & Pop party” (sabato) e dj Ozza (domenica) al Piazzale degli Alpini, la festa al Parco della Crotta, giochi e mattoncini a ChorusLife, Landscape Festival – I maestri del paesaggio in Piazza Vecchia, spettacoli e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Festa del Borgo, Arrivederci Edoné, carbonara, musica e luna park: il week-end in città