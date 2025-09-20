Ferrari prove di riscatto A Baku comanda Hamilton
Roba da stropicciarsi gli occhi. Da andare in giro chiedendosi se questo non sia un sogno, un miraggio, una allucinazione ottica. Mettiamola così: mai nella stagione la Ferrari aveva egemonizzato le prove libere del venerdì. È accaduto ieri a Baku. Due Rosse in fuga. Sorpresa nella sorpresa, Lewis Hamilton è stato più veloce di Charles Leclerc. Altro evento rarissimo nel contesto di un 2025 fin qui avaro di soddisfazioni (eufemismo) per il sette volte campione del mondo. A sbattere. Ma, appunto, era solo venerdì. E le McLaren non hanno mai dato l’impressione di cercare la prestazione. Per dí più, sia Piastri che Norris sono andati ad urtare le barriere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ferrari - prove
A Silverstone sarà lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna
A Silverstone c’è lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna
Prove libere F1 Silverstone 2025: Ferrari pimpante. Ma la McLaren resta favorita
Alle 14 la seconda sessione di prove libere. Segnali incoraggianti per le Ferrari sulla pista di Baku: Leclerc dietro (ma a mezzo secondo) alle McLaren. Hamilton 12° a oltre un secondo Vai su Facebook
Prove di pitstop per i meccanici della Scuderia Ferrari #F1 #AzerbaijanGP #Ferrari #PitStop - X Vai su X
Formula 1, GP Azerbaijan 2025: Leclerc sogna la vittoria a Baku, Hamilton punta al riscatto; GP Azerbaijan 2025: McLaren all’assalto del titolo, Ferrari a caccia di riscatto su un circuito imprevedibile; GP Azerbaijan 2025, prove di rilancio in Mercedes.
Ferrari, prove di riscatto. A Baku comanda Hamilton - Nelle libere in Azerbaijan le Rosse brillano, Leclerc secondo. Scrive sport.quotidiano.net
F1, Gp Baku libere 2: doppio lampo Ferrari, Hamilton miglior tempo davanti a Leclerc. Finalmente è Hammer time! - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Azarbaijan, 17sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Baku ... Riporta sport.virgilio.it