Ferrari prove di riscatto A Baku comanda Hamilton

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roba da stropicciarsi gli occhi. Da andare in giro chiedendosi se questo non sia un sogno, un miraggio, una allucinazione ottica. Mettiamola così: mai nella stagione la Ferrari aveva egemonizzato le prove libere del venerdì. È accaduto ieri a Baku. Due Rosse in fuga. Sorpresa nella sorpresa, Lewis Hamilton è stato più veloce di Charles Leclerc. Altro evento rarissimo nel contesto di un 2025 fin qui avaro di soddisfazioni (eufemismo) per il sette volte campione del mondo. A sbattere. Ma, appunto, era solo venerdì. E le McLaren non hanno mai dato l’impressione di cercare la prestazione. Per dí più, sia Piastri che Norris sono andati ad urtare le barriere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ferrari prove di riscatto a baku comanda hamilton

© Sport.quotidiano.net - Ferrari, prove di riscatto. A Baku comanda Hamilton

In questa notizia si parla di: ferrari - prove

A Silverstone sarà lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna

A Silverstone c’è lotta tra Ferrari e McLaren: cosa hanno detto le prove libere F1 del GP Gran Bretagna

Prove libere F1 Silverstone 2025: Ferrari pimpante. Ma la McLaren resta favorita

Formula 1, GP Azerbaijan 2025: Leclerc sogna la vittoria a Baku, Hamilton punta al riscatto; GP Azerbaijan 2025: McLaren all’assalto del titolo, Ferrari a caccia di riscatto su un circuito imprevedibile; GP Azerbaijan 2025, prove di rilancio in Mercedes.

ferrari prove riscatto bakuFerrari, prove di riscatto. A Baku comanda Hamilton - Nelle libere in Azerbaijan le Rosse brillano, Leclerc secondo. Scrive sport.quotidiano.net

ferrari prove riscatto bakuF1, Gp Baku libere 2: doppio lampo Ferrari, Hamilton miglior tempo davanti a Leclerc. Finalmente è Hammer time! - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Azarbaijan, 17sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Baku ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Prove Riscatto Baku