ferrari prove di riscatto a baku comanda hamilton

Roba da stropicciarsi gli occhi. Da andare in giro chiedendosi se questo non sia un sogno, un miraggio, una allucinazione ottica. Mettiamola così: mai nella stagione la Ferrari aveva egemonizzato le prove libere del venerdì. È accaduto ieri a Baku. Due Rosse in fuga. Sorpresa nella sorpresa, Lewis Hamilton è stato più veloce di Charles Leclerc. Altro evento rarissimo nel contesto di un 2025 fin qui avaro di soddisfazioni (eufemismo) per il sette volte campione del mondo. A sbattere. Ma, appunto, era solo venerdì. E le McLaren non hanno mai dato l’impressione di cercare la prestazione. Per dí più, sia Piastri che Norris sono andati ad urtare le barriere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

