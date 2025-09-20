Ferrara non ha dubbi dopo Verona Juve | Rigore Joao Mario è eccessivo per i difensori è diventato un inferno… Orban su Gatti è intenzionale parliamoci chiaramente!

Ferrara ha parlato a DAZN dopo Verona Juve dei due episodi arbitrali controversi: il rigore per braccio di Joao Mario e il mancato rosso a Orban. Un’analisi da chi, di battaglie in area di rigore, se ne intende. Dopo il pareggio ricco di polemiche di Verona, anche la l’ex Juventus, Ciro Ferrara, ha commentato i due episodi arbitrali più discussi del match. Dagli studi di Dazn, l’ex difensore ha bocciato senza appello le decisioni del direttore di gara, definendo «eccessivo » il rigore concesso all’Hellas e da rosso il fallo su Gatti. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH “Rigore eccessivo, per i difensori è un inferno”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara non ha dubbi dopo Verona Juve: «Rigore Joao Mario è eccessivo, per i difensori è diventato un inferno… Orban su Gatti è intenzionale, parliamoci chiaramente!»

