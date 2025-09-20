Ferrara Film Festival 2025 | merito e qualità al centro con Claudia Conte dal 20 al 28 settembre

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 28 settembre, Ferrara celebra il decennale del suo festival con una direzione artistica rinnovata. Accanto al fondatore Maximilian Law, la co-direttrice Claudia Conte orienta l’edizione a merito, qualità delle storie e creatività, puntando su un cinema capace di unire e di superare logiche divisive. Visione e direzione artistica Compiuti dieci anni, il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ferrara film festival 2025 merito e qualit224 al centro con claudia conte dal 20 al 28 settembre

© Sbircialanotizia.it - Ferrara Film Festival 2025: merito e qualità al centro con Claudia Conte, dal 20 al 28 settembre

In questa notizia si parla di: ferrara - film

Locarno Film Festival, Ferrara rappresenta l'Italia con il lungometraggio 'Le bambine'

Al Lido il Ferrara Film Festival svela l’ambiziosa decima edizione

Eccellenza, per la società neopromossa un debutto pieno di emozioni. Fratta, a Ferrara è stata una vittoria da film: "Ho detto ai ragazzi: quando ci ricapita?»

Ferrara Film Festival; Tropea Film Festival 2025 – ABEL FERRARA ai giovani: “Non abbiate paura nè dell’Intelligenza Artificiale, nè di Putin”; Ferrara Film Festival. Fra cinema e storia.

ferrara film festival 2025Al via il Ferrara Film Festival: la condirettrice artistica Claudia Conte promette un festival libero e meritocratico - Dal 20 al 28 settembre la città estense diventerà crocevia di cinema, cultura e società, con un programma che intreccia grandi nomi, riflessioni attuali ... affaritaliani.it scrive

ferrara film festival 2025Al via il Ferrara Film Festival con Kabir Bedi e Paul Haggis - Il Ferrara Film Festival celebra nel 2025 la sua decima edizione (20–28 settembre) con un messaggio chiaro e controcorrente: liberare la ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Film Festival 2025