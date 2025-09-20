Ferrara consiglia Tudor | C’è un aspetto che la sua Juve deve migliorare Poi parla dei sei attaccanti

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara parla così negli studi di DAZN: Tudor deve lavorare sulla fase difensiva degli attaccanti e alzare il baricentro della squadra. Nei minuti che precedono il fischio d’inizio di  Verona -Juventus, dagli studi di  DAZN  arriva un’analisi tattica lucida e puntuale da parte di una leggenda bianconera. A prendere la parola è  Ciro Ferrara, che ha offerto la sua prospettiva sul momento della squadra di  Igor Tudor, promuovendo il lavoro del tecnico ma individuando al contempo un aspetto fondamentale su cui lavorare per fare il definitivo salto di qualità. Un consiglio da chi la maglia della  Juve  l’ha vestita e onorata per anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferrara consiglia tudor c8217232 un aspetto che la sua juve deve migliorare poi parla dei sei attaccanti

© Juventusnews24.com - Ferrara consiglia Tudor: «C’è un aspetto che la sua Juve deve migliorare». Poi parla dei sei attaccanti

In questa notizia si parla di: ferrara - consiglia

ferrara consiglia tudor c8217232Ferrara consiglia Tudor: «C’è un aspetto che la sua Juve deve migliorare». Poi parla dei sei attaccanti - Ferrara parla così negli studi di DAZN: Tudor deve lavorare sulla fase difensiva degli attaccanti e alzare il baricentro della squadra Nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Verona- Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Consiglia Tudor C8217232