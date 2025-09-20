Fermiamo la barbarie Centinaia in porto contro il massacro
Fermiamo la barbarie a Gaza: con questo slogan si è svolta ieri pomeriggio ad Ancona la manifestazione al Porto Antico, promossa dalla Cgil Marche in collaborazione con varie associazioni. Una manifestazione molto riuscita che ha portato svariate centinaia di persone al porto. E lunedì altra mobilitazione molto importante sempre in sostegno e in piena solidarietà al genocidio in corso nella Striscia di Gaza il cui obiettivo è bloccare le attività portuali. La manifestazione, promossa dal coordinamento Marche per la Palestina, partirà alle 16 da via Mattei, alla Zipa. Ieri, come ricordato, in tanti si sono ritrovati alla banchina 1, tra gli archi monumentali, lo stabilimento della Fincantieri e la Fontana dei Due Soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
