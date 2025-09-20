Centinaia di persone tra Perugia e Terni sono scese in piazza per dimostrare solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza e indignazione per quello che sta accadendo in Palestina, quindi per chiedere di ‘Fermare il massacro’ rispondendo alla chiamata della Cgil che ha proclamato uno sciopero per venerdì 19 settembre. In Umbria lo sciopero, che è stato di 4 ore, ha registrato un’ampia adesione in molti posti di lavoro, come ampia è stata l’adesione di istituzioni, cittadini e rappresentanti di associazioni e partiti politici davanti ai presidi che si sono tenuti davanti alle Prefetture dei due capoluoghi di provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Fermate il massacro". Appello per la pace a Gaza. In centinaia in piazza