Fermare il massacro di Gaza Aretini alla manifestazione di Siena
Alta adesione allo sciopero, mobilitazione riuscita, forte presenza dei lavoratori aretina a una – quella di Siena – delle 3 manifestazioni organizzate venerdì dalla Cgil in difesa del popolo palestinese.Ha dichiarato Rossano Rossi, segretario regionale della Cgil: “Abbiamo messo in campo il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: fermare - massacro
Gaza, ad Assisi suonano le campane: "Fermare immediatamente questo massacro"
Il dibattito sullo Stato di Palestina serve a lavare la coscienza di chi ha fallito nel fermare il massacro di Gaza
Schlein: “Meloni cosa fa per fermare il massacro a Gaza? Sospenda la collaborazione militare con Israele” – Video
Chi ama Israele ha un dovere in più per fermare il massacro a Gaza - X Vai su X
Firenze con la CGIL Toscana, il suo segretario Rossano Rossi e con chi chiede a gran voce di fermare il massacro a Gaza. La Toscana è terra di pace, diritti e solidarietà: non possiamo restare in silenzio davanti a violenze e atrocità che colpiscono civili innoc Vai su Facebook
Fermare il massacro di Gaza. Aretini alla manifestazione di Siena; Gaza, sciopero generale Cgil in Toscana il 19 settembre, con 3 cortei; Fermare il genocidio a Gaza: la Cgil porta la protesta nelle piazze. Sciopero e manifestazione a Siena.
"Fermate il massacro". Appello per la pace a Gaza. In centinaia in piazza - La Cgil: "Lo sciopero di quattro ore ha registrato un’ampia adesione". Segnala lanazione.it
Chi ama Israele ha un dovere in più per fermare il massacro a Gaza - Caro Aldo,chi uccide un uomo uccide l’umanità intera, recita il Corano al versetto 32 della Sura 5, principio etico sacrosanto ... Scrive corriere.it