Fermare il massacro di Gaza Aretini alla manifestazione di Siena

Arezzonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta adesione allo sciopero, mobilitazione riuscita, forte presenza dei lavoratori aretina a una – quella di Siena – delle 3 manifestazioni organizzate venerdì dalla Cgil in difesa del popolo palestinese.Ha dichiarato Rossano Rossi, segretario regionale della Cgil: “Abbiamo messo in campo il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fermare - massacro

Gaza, ad Assisi suonano le campane: "Fermare immediatamente questo massacro"

Il dibattito sullo Stato di Palestina serve a lavare la coscienza di chi ha fallito nel fermare il massacro di Gaza

Schlein: “Meloni cosa fa per fermare il massacro a Gaza? Sospenda la collaborazione militare con Israele” – Video

Fermare il massacro di Gaza. Aretini alla manifestazione di Siena; Gaza, sciopero generale Cgil in Toscana il 19 settembre, con 3 cortei; Fermare il genocidio a Gaza: la Cgil porta la protesta nelle piazze. Sciopero e manifestazione a Siena.

fermare massacro gaza aretini"Fermate il massacro". Appello per la pace a Gaza. In centinaia in piazza - La Cgil: "Lo sciopero di quattro ore ha registrato un’ampia adesione". Segnala lanazione.it

fermare massacro gaza aretiniChi ama Israele ha un dovere in più per fermare il massacro a Gaza - Caro Aldo,chi uccide un uomo uccide l’umanità intera, recita il Corano al versetto 32 della Sura 5, principio etico sacrosanto ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fermare Massacro Gaza Aretini