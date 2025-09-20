Ferdinando De Giorgi | Conosciamo bene gli argentini sappiamo a cosa andiamo incontro

Ferdinando De Giorgi parla ai microfoni della FIPAV alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley maschile: a Manila, nelle Filippine, gli azzurri domani affronteranno l’Argentina. Nell’ultimo confronto, andato in scena il 15 giugno scorso, a Quebec City l’Italia vinse 3-1 nel corso della Nations League. Il CT degli azzurri non sottovaluta gli avversari: “ Gli argentini li conosciamo bene, sanno giocare faccia a faccia, hanno tecnica e un gran temperamento. Abbiamo giocato contro di loro tante volte, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Le partite da dentro o fuori vanno preparate pensando a tutte le possibili situazioni, poi certo esiste sempre il fattore dell’imprevedibilità, ma la nostra è una squadra equilibrata e questo è un punto di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferdinando De Giorgi: “Conosciamo bene gli argentini, sappiamo a cosa andiamo incontro”

