Fenix i ragazzi di Gioventù nazionale si raccontano al Secolo | Qui all’Eur con una precisa idea di Italia

Nel villaggio di Fenix, al laghetto romano dell’Eur, il grande caldo non ferma il patriottismo dei militanti di Gioventù nazionale. Anzi, sembra che il clima alimenti proprio la fiamma tricolore che abita nei loro cuori. Abbiamo intervistato alcuni dei ragazzi, che seguono i panel e passeggiano tra i ciliegi del parco, conversando sull’attivismo politico. Tra loro c’è Lorenzo Rocchi, che fa politica nel circolo di Gioventù nazionale alla Garbatella. Per lui, “l’attaccamento alla patria non rappresenta semplicemente l’amore verso un territorio, ma anche l’adesione a una fede spirituale che unisce il popolo italiano nel nome dei caduti del Risorgimento”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fenix, i ragazzi di Gioventù nazionale si raccontano al Secolo: “Qui all’Eur con una precisa idea di Italia”

In questa notizia si parla di: fenix - ragazzi

Fenix riapre nel segno della cultura: i ragazzi di Gn valorizzano il territorio, la musica, l’innovazione e ricordano i patrioti caduti

Fenix, i ragazzi di Gn bocciano il politicamente corretto: “E’ ipocrisia e censura. Viva la libertà d’espressione”

Non ci sono più i giovani di una volta? Allora facciamo largo a quelli del futuro. All’evento Fenix 2025, festa giovanile di Fratelli d’Italia, ho incontrato ragazze e ragazzi con entusiasmo e idee. Grazie a Fabio Roscani, presidente dell’organizzazione, per l’invito. - X Vai su X

Oggi pomeriggio sono intervenuta a Fenix per il panel dedicato a Rosario Livatino. Grazie a Monsignor Vincenzo Paglia e al Procuratore generale di Roma Giuseppe Amato per il piacevole dibattito, pieno di spunti interessanti e ai ragazzi di Gioventù Naziona Vai su Facebook

Fenix i militanti di Gioventù nazionale bocciano i cattivi maestri | L’odio di sinistra può uccidere il caso Kirk insegna.

Fdi, Roscani (Gioventù nazionale): "Torna Fenix, alla festa dei giovani anche Meloni" - A Fenix ci sarà anche “Giorgia Meloni, sarà con noi domenica mattina e ne siamo orgogliosi. Segnala msn.com

Derby tra Gualtieri e Rocca, Travaglio e Ultima generazione: al via Fenix, la festa di Gioventù nazionale - Il presidente del Lazio e il sindaco di Roma inaugurano la festa della giovanile di Fratelli d'Italia. Da ilfoglio.it