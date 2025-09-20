Fenix i ragazzi di Gioventù nazionale si raccontano al Secolo | Qui all’Eur con una precisa idea di Italia

Nel villaggio di Fenix, al laghetto romano dell’Eur, il grande caldo non ferma il patriottismo dei militanti di Gioventù nazionale. Anzi, sembra che il clima alimenti proprio la fiamma tricolore che abita nei loro cuori. Abbiamo intervistato alcuni dei ragazzi, che seguono i panel e passeggiano tra i ciliegi del parco, conversando sull’attivismo politico. Tra loro c’è Lorenzo Rocchi, che fa politica nel circolo di Gioventù nazionale alla Garbatella. Per lui, “l’attaccamento alla patria non rappresenta semplicemente l’amore verso un territorio, ma anche l’adesione a una fede spirituale che unisce il popolo italiano nel nome dei caduti del Risorgimento”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

