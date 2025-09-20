Fedez-Sinner dopo la bufera sul purosangue con accento di Hitler il rapper chiede scusa

Milanotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo musica. Al Forum di Assago, venerdì sera, durante un concerto, Fedez al microfono ha condiviso anche delle scuse. “Ci tengo a precisare: avevo scritto due righe per chiarire la situazione poi ho pensato che la cosa più giusta e anche la più imbarazzante fosse farlo di persona e non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

