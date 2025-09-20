Fedez si scusa con Sinner | Se una rima non viene capita l’errore è di chi l’ha scritta

Fedez fa marcia indietro e si scusa pubblicamente con Jannik Sinner al concerto al Forum di Assago (MI). Il rapper aveva definito il tennista numero 2 al mondo “ purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ” nel brano “ Tutto il contrario “. Fedez si scusa con Sinner per il paragone con Hitler. Durante il suo live, Fedez ha spiegato al pubblico presente: « Ho preparato delle strofe inedite, riscritto delle cose, anche in questo brano che si chiama “Tutto il contrario”, e ci tengo a spiegare il ragionamento, perché non si capiva. Avevo scritto due righe per chiarire, ma penso che la cosa più giusta, e anche più imbarazzante, sia parlarne a viso aperto e non da dietro uno schermo: nel brano prendo una tesi e la porto all’esasperazione, dico una cosa intendendone il contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fedez si scusa con Sinner: «Se una rima non viene capita, l’errore è di chi l’ha scritta»

In questa notizia si parla di: fedez - scusa

Fedez chiede scusa per la barra su Sinner: “Se la rima non viene capita l’errore è di chi l’ha scritta. Mi è riuscita malissimo, chiedo scusa” | VIDEO

Fedez e la strofa su Sinner: “Chiedo scusa”

Fedez chiede scusa per rima su Sinner: “Mio paradosso non è stato capito”

Fedez si scusa per la strofa su Sinner. - X Vai su X

Fedez si cosparge il capo di cenere e chiede scusa a Jannik Sinner Vai su Facebook

Fedez chiede scusa a Sinner: Mi assumo tutta la responsabilità; Fedez-Sinner, dopo la bufera sul purosangue con accento di Hitler il rapper chiede scusa; Fedez chiede scusa a Jannik Sinner: le parole per provare a contenere il danno.

Fedez, marcia indietro e scuse a Sinner/ “Se una rima non viene capita, la colpa è di chi ha scritto…” - Dopo le polemiche scatenate dai suoi versi su Sinner, Fedez fa marcia indietro e chiede scusa al tennista. Come scrive ilsussidiario.net

Fedez chiede scusa a Jannik Sinner: cosa ha detto al Forum, l’accoglienza del pubblico - Fedez si scusa con Sinner per la rima infelice sul tennista altoatesino: le parole dal palco e gli sviluppi della vicenda che avrà comunque conseguenze ... Si legge su msn.com