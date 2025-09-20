Fedez riabbraccia Milano | live scuse a Sinner e parole per Ferragni

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa succede quando un artista decide di tornare dove tutto è iniziato? Nel caso di Fedez, la risposta arriva in due serate al Forum di Assago che riannodano dieci anni di carriera, successi e polemiche, mettendo al centro le sue canzoni e, per una volta, la vulnerabilità di chi ammette pubblicamente i propri errori. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fedez riabbraccia milano live scuse a sinner e parole per ferragni

© Sbircialanotizia.it - Fedez riabbraccia Milano: live, scuse a Sinner e parole per Ferragni

In questa notizia si parla di: fedez - riabbraccia

Elodie, Fedez, Lucio Corsi e tanti altri: svelato il cast del concerto di Radio Italia; Radio Italia Live 2025, la data del concerto gratuito a Milano; FEDEZ in concerto a settembre al Forum di Milano [Info e Biglietti].

Fedez live al Forum: “Non rinnego il legame con Chiara, ha dato vita ai nostri figli. Certi nodi non si sciolgono. Scusa a Sinner, paradosso riuscito malissimo” - “Credo che se una rima non viene capita, l’errore sia di chi l’ha scritta. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

fedez riabbraccia milano liveFedez, il ritorno live è con le scuse a Sinner: “Colpa mia, non mi sono fatto capire” - Sold out per il concerto del rapper al Forum di Assago di Milano. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Riabbraccia Milano Live