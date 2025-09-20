Fedez in concerto ammette l’errore e si scusa con Sinner

Nel bel mezzo di un Forum gremito, Fedez ha interrotto la scaletta per rivolgere un pubblico atto di pentimento nei confronti di Jannik Sinner, chiarendo una polemica nata da poche righe rap pubblicate giorni prima e giudicate offensive. La sera si è trasformata in confessione condivisa. Un mea culpa dal vivo Accolto dal boato di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fedez in concerto ammette l’errore e si scusa con Sinner

In questa notizia si parla di: fedez - concerto

I rapper invadono lo Space. Domani il concerto di Fedez

Fedez e quei 100mila euro per una serata alla Sagra dello Stoccafisso di Cittanova: lo sponsor privato e il concerto che divide

Festa dello stoccafisso. C’è Fedez in concerto. Maxi cachet, è polemica

Fedez durante il concerto all’Unipol Forum di Assago si è scusato con Jannik Sinner per la rima della sua ultima canzone #Milano #Fedez - X Vai su X

SuperGuidaTV. . Orietta Berti a sorpresa al concerto di Fedez, ecco cantare “Mille” #oriettaberti #fedez #fblifestyle Vai su Facebook

Fedez alla fine ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso «un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler» - Durante la prima data del suo concerto al Forum di Assago, il rapper torna a parlare delle rime contro il campione di tennis prendendosi le sue responsabilità: «Non sono riuscito a spiegarmi» ... Da vanityfair.it

Fedez chiede scusa a Jannik Sinner: cosa ha detto al Forum, l’accoglienza del pubblico - Fedez si scusa con Sinner per la rima infelice sul tennista altoatesino: le parole dal palco e gli sviluppi della vicenda che avrà comunque conseguenze ... Lo riporta msn.com