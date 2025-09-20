Fedez in concerto ammette l’errore e si scusa con Sinner

Nel bel mezzo di un Forum gremito, Fedez ha interrotto la scaletta per rivolgere un pubblico atto di pentimento nei confronti di Jannik Sinner, chiarendo una polemica nata da poche righe rap pubblicate giorni prima e giudicate offensive. La sera si è trasformata in confessione condivisa. Un mea culpa dal vivo Accolto dal boato di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fedez concerto ammette l8217erroreFedez alla fine ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso «un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler» - Durante la prima data del suo concerto al Forum di Assago, il rapper torna a parlare delle rime contro il campione di tennis prendendosi le sue responsabilità: «Non sono riuscito a spiegarmi» ... Da vanityfair.it

fedez concerto ammette l8217erroreFedez chiede scusa a Jannik Sinner: cosa ha detto al Forum, l’accoglienza del pubblico - Fedez si scusa con Sinner per la rima infelice sul tennista altoatesino: le parole dal palco e gli sviluppi della vicenda che avrà comunque conseguenze ... Lo riporta msn.com

