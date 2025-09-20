Fedez fa due passi indietro le scuse con Sinner e le parole per Chiara

Fedez ha deciso di fare ammenda pubblica e di tornare indietro sui suoi passi, chiarendo in pubblico le sue ultime e controverse dichiarazioni sul conto del campione di tennis Jannik Sinner. Il cantante, in realtà, aveva dedicato una strofa del suo ultimo brano proprio allo sportivo, ma l’avvicinamento del suo nome a quello di Adolf Hitler aveva fatto storcere il naso a molti, innescando una corposa polemica. Dal palco del suo ultimo concerto al Forum di Assago, Fedez ha voluto chiedere scusa al tennista, calmando l’ennesimo polverone che l’ha visto protagonista. Fedez, le parole per Sinner. Fedez ha voluto regalare ai suoi numerosi sostenitori delle serate evento al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez fa due passi indietro, le scuse con Sinner e le parole per Chiara

In questa notizia si parla di: fedez - passi

Certificazioni FIMI dei Boomdabash *SINGOLI: -L’importante (feat. Otto Ohm): Disco d’oro (+25.000) -Portami con te: 2 disco di platino (+100.000) -Non ti dico no (feat. Loredana Bertè): 2 disco di platino (+100.000) -A tre passi da te (feat. Alessandra Amoroso): Vai su Facebook

E' morto Emilio Fede: i primi passi a Barcellona Pozzo di Gotto, la carriera e le inchieste https://ift.tt/UyACpO5 https://ift.tt/bm0SBEk - X Vai su X

Boem, cosa fa Leonardo Del Vecchio con i drink di Fedez e Lazza; Chiara Ferragni vende la casa da sogno da 25 milioni. Poi la smentita; Fedez, addio a nonna Luciana: il commosso saluto su Instagram.

Fedez, marcia indietro e scuse a Sinner/ “Se una rima non viene capita, la colpa è di chi ha scritto…” - Dopo le polemiche scatenate dai suoi versi su Sinner, Fedez fa marcia indietro e chiede scusa al tennista. Da ilsussidiario.net

Fedez fa marcia indietro su Sinner: "Volevo fare un paradosso e mi è riuscito malissimo. Non posso far altro che chiedere scusa" - Dal palco del Forum di Assago, durante la prima delle due date di "Ritorno a casa", il rapper milanese si è cosparso il capo di cenere. Da ildolomiti.it