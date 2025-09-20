Fedez Un concerto trasformato in palcoscenico di un’accesa controversia: Fedez si è trovato nel centro di un ciclone mediatico a causa delle rime del suo ultimo brano “Tutto il Contrario”, che hanno acceso un dibattito sui temi sensibili dell’identità nazionale e del razzismo nello sport italiano. Le parole rivolte a Jannik Sinner, definito “puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, hanno provocato una reazione bipartisan, culminata in un esposto in Procura a Bolzano presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci. Alla vigilia di un’escalation di critiche, Fedez ha scelto di intervenire direttamente dal palco dell’Unipol Forum di Assago, aprendo un dialogo con il pubblico e spiegando il contesto e le intenzioni che stanno dietro alle sue parole, oltre a offrire un mea culpa netto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Fedez e la polemica Sinner: dal palco di Assago la scusa che scuote lo sport e la politica