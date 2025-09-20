Fedez e la polemica Sinner | dal palco di Assago la scusa che scuote lo sport e la politica

Ilfogliettone.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez Un concerto trasformato in palcoscenico di un’accesa controversia: Fedez si è trovato nel centro di un ciclone mediatico a causa delle rime del suo ultimo brano “Tutto il Contrario”, che hanno acceso un dibattito sui temi sensibili dell’identità nazionale e del razzismo nello sport italiano. Le parole rivolte a Jannik Sinner, definito “puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, hanno provocato una reazione bipartisan, culminata in un esposto in Procura a Bolzano presentato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Martucci. Alla vigilia di un’escalation di critiche, Fedez ha scelto di intervenire direttamente dal palco dell’Unipol Forum di Assago, aprendo un dialogo con il pubblico e spiegando il contesto e le intenzioni che stanno dietro alle sue parole, oltre a offrire un mea culpa netto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

fedez e la polemica sinner dal palco di assago la scusa che scuote lo sport e la politica

© Ilfogliettone.it - Fedez e la polemica Sinner: dal palco di Assago la scusa che scuote lo sport e la politica

In questa notizia si parla di: fedez - polemica

Festa dello stoccafisso. C’è Fedez in concerto. Maxi cachet, è polemica

Tra Fedez e i giornalisti è ancora polemica: “Preso in giro perché canto alla festa dello stoccafisso”

Fedez nella bufera, l’insulto a Sinner è gravissimo: esplode la polemica

Fedez al Forum di Assago: “Chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi; Fedez contro Sinner, arrivano le scuse del rapper; Fedez si scusa per la strofa su Sinner puro sangue italiano con l'accento di Hitler.

fedez polemica sinner palcoFedez, “è colpa mia”. Le scuse dal palco per chiudere la bufera su Sinner - “L’unica cosa giusta che potevo fare era parlarne guardandovi negli occhi, non da dietro uno schermo”. Riporta iltempo.it

fedez polemica sinner palcoFedez fa due passi indietro, le scuse con Sinner e le parole per Chiara - Fedez, sul palco del suo ultimo concerto, si è scusato con Jannik Sinner. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Polemica Sinner Palco