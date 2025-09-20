Fedez concerto al Forum di Assago 2025 | le scuse a Sinner i duetti la dedica ai figli e le canzoni
Spalti gremiti all’Unipol Forum di Assago per l’atteso ritorno di Fedez in quello che per molti è il tempio della musica a Milano. Il rapper torna dopo anni con un concerto che vuole essere il grande ritorno live dell’artista. Un evento che è quasi un tributo a una carriera fatta di brani che hanno segnato la storia del cantante e perchè no, anche della musica italiana. Concerto di Fedez al Forum di Assago 2025. Non il solito palcoscenico per Fedez, ma bensì una passerella rettangolare al centro del palazzetto che porta lo spettacolo e la musica al centro della scena, sotto gli occhi di tutti e da ogni angolazione, con il pubblico che abbraccia il cantante su tutti i lati del Forum. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Fedez, in concerto a Milano al Forum di Assago, ha chiesto scusa per la barra diffusa nei giorni scorsi che aveva come protagonista Jannik Sinner.
Fedez durante il concerto all'Unipol Forum di Assago si è scusato con Jannik Sinner per la rima della sua ultima canzone
Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni - Durante il concerto al Forum di Assago, Fedez ha sorpreso tutti parlando dell’ex moglie Chiara Ferragni. Si legge su novella2000.it
Fedez alla fine ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso «un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler» - Durante la prima data del suo concerto al Forum di Assago, il rapper torna a parlare delle rime contro il campione di tennis prendendosi le sue responsabilità: «Non sono riuscito a spiegarmi»