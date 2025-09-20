Spalti gremiti all’Unipol Forum di Assago per l’atteso ritorno di Fedez in quello che per molti è il tempio della musica a Milano. Il rapper torna dopo anni con un concerto che vuole essere il grande ritorno live dell’artista. Un evento che è quasi un tributo a una carriera fatta di brani che hanno segnato la storia del cantante e perchè no, anche della musica italiana. Concerto di Fedez al Forum di Assago 2025. Non il solito palcoscenico per Fedez, ma bensì una passerella rettangolare al centro del palazzetto che porta lo spettacolo e la musica al centro della scena, sotto gli occhi di tutti e da ogni angolazione, con il pubblico che abbraccia il cantante su tutti i lati del Forum. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fedez, concerto al Forum di Assago 2025: le scuse a Sinner, i duetti, la dedica ai figli e le canzoni