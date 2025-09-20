Fedez chiede scusa a Sinner | Italiano con l’accento di Adolf Hitler? Se non sono stato capito è colpa mia

Fedez si è scusato con Jannik Sinner nel corso del concerto al Forum di Milano. Il cantante ha dichiarato che se le sue parole non sono state capite, la responsabilità è solo sua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fedez - chiede

Fedez chiede scusa per la barra su Sinner: “Se la rima non viene capita l’errore è di chi l’ha scritta. Mi è riuscita malissimo, chiedo scusa” | VIDEO

Fedez chiede scusa per rima su Sinner: “Mio paradosso non è stato capito”

Fedez si è pentito. Chiede scusa a Sinner: «Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo» – Il video

Fedez chiede scusa a Sinner: "Non mi sono spiegato bene" - X Vai su X

La mia risposta in musica alle barre di Fedez contro Sinner, accusato di essere un “purosangue italiano con l’accento di Ad8l4 Hitl3r”. Tiè Federi’, becca e porta a casa. Mettete a tutto volume che qua ce scappa la hit dell’autunno? (Lo state a chiede’ in un Vai su Facebook

Fedez dal palco chiede scusa a Sinner: «Volevo descrivere un paradosso e mi è riuscito malissimo». Poi la dedica a Chiara Ferragni: «Non rinnegherò mai una storia che ha dato vita ai nostri figli»; Fedez chiede scusa a Sinner: Non sono stato capito; Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone.

Fedez chiede scusa a Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler? Se non sono stato capito, è colpa mia” - Il cantante ha dichiarato che se le sue parole non sono state capite, la responsabilità è solo sua. Da fanpage.it

Fedez chiede scusa a Sinner: «Volevo prendere il paradosso, mi è riuscito malissimo» - Dopo essere intervenuto al programma La Zanzara e aver spiegato il significato delle frasi all'interno del suo nuovo testo, il rapper ha dovuto chiarire ... Scrive ilmattino.it