Durante la prima data del suo concerto al Forum di Assago, il rapper torna a parlare delle rime contro il campione di tennis prendendosi le sue responsabilità: «Non sono riuscito a spiegarmi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez alla fine ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso «un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler»

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Fedez anticipa due pagine del suo libro: dal suicidio all'inizio della fine con Ferragni a Sanremo

Fedez spoilera il suo libro, dalla fine del matrimonio al tentato suicidio: "Non so quanto mi resta da vivere"

Che fine ha fatto la Fondazione Fedez? L'ente filantropico creato dal rapper non ha pubblicato il bilancio sociale del 2024 e nell’ultimo anno non risultano iniziative né aggiornamenti sui social. Dopo la separazione con Chiara Ferragni e l’arresto del suo body Vai su Facebook

Fedez si scusa con Sinner: "Volevo descrivere un paradosso ma mi è riuscito malissimo" - Il rapper interviene durante un concerto al Forum di Assago dopo aver definito il tennista un "purosangue italiano con l'accento di Hitler" ... gazzetta.it scrive