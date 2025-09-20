Fedez alla fine ha chiesto scusa a Jannik Sinner per il verso un purosangue italiano con l' accento di Adolf Hitler

Durante la prima data del suo concerto al Forum di Assago, il rapper torna a parlare delle rime contro il campione di tennis prendendosi le sue responsabilità: «Non sono riuscito a spiegarmi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

fedez fine ha chiestoFedez si scusa con Sinner: "Volevo descrivere un paradosso ma mi è riuscito malissimo" - Il rapper interviene durante un concerto al Forum di Assago dopo aver definito il tennista un "purosangue italiano con l'accento di Hitler" ... gazzetta.it scrive

