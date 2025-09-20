Fedez al Forum le sorprendenti parole per Chiara Ferragni dopo le scuse a Sinner
Perché Fedez ha fatto discutere al Forum di Assago. Il rapper milanese è tornato sul palco del Forum di Assago con un concerto-evento che ha attirato migliaia di fan. Non solo musica, ma anche parole che hanno lasciato il segno: Fedez ha scelto proprio il live per chiarire le polemiche legate a Jannik Sinner e per affrontare, per la prima volta dopo mesi, il tema della fine della storia con Chiara Ferragni. Le scuse pubbliche a Jannik Sinner. Durante la serata, Fedez ha affrontato il caso che lo ha travolto nelle ultime settimane: una strofa del suo nuovo brano in cui definiva il tennista altoatesino «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
I concerti di Fedez al Forum di Assago del 19 e 20 settembre? “Non è vero che sono sold out, spariscono piantine e biglietti in rivendita”: Selvaggia Lucarelli smentisce il rapper
Fedez e le polemiche sul sold out, lo staff: “La mappa del Forum non è visibile per modifiche sceniche”
Fedez al Forum di Assago dopo le (tante) polemiche: sarà davvero un Ritorno a casa?
Fedez ritorna al Forum dieci anni dopo la prima volta; Fedez chiede scusa a Sinner dal palco per la rima su Hitler: Paradosso uscito malissimo, mia responsabilità; Fedez: 'Chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi'.
Fedez in concerto al Forum di Assago fa una dolce dedica a Chiara Ferragni: ecco le sue parole - Fedez ricorda il suo matrimonio con Chiara Ferragni durante il concerto al Forum di Assago: parole di rispetto e riflessione sul passato ... Si legge su mondotv24.it
Fedez al Forum: le scuse a Sinner, la dedica ai figli e le parole per l’ex moglie - Nel corso del primo dei due concerti a Milano, il cantante ha anche aiutato l’amica Francesca Michielin a superare una paura. Lo riporta radioitalia.it