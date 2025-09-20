fedez al forum le sorprendenti parole per chiara ferragni dopo le scuse a sinner

Perché Fedez ha fatto discutere al Forum di Assago. Il rapper milanese è tornato sul palco del Forum di Assago con un concerto-evento che ha attirato migliaia di fan. Non solo musica, ma anche parole che hanno lasciato il segno: Fedez ha scelto proprio il live per chiarire le polemiche legate a Jannik Sinner e per affrontare, per la prima volta dopo mesi, il tema della fine della storia con Chiara Ferragni. Le scuse pubbliche a Jannik Sinner. Durante la serata, Fedez ha affrontato il caso che lo ha travolto nelle ultime settimane: una strofa del suo nuovo brano in cui definiva il tennista altoatesino «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

