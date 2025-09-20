Federer e Nadal di nuovo in campo? L’agente di Roger | Ne stiamo parlando

(Adnkronos) – Roger Federer torna in campo contro Rafa Nadal? La notizia degli ultimi giorni sembra essere qualcosa di più di una semplice indiscrezione. A margine della Laver Cup 2025, lo storico agente dell'ex tennista svizzero, Tony Godsick, ha parlato della concreta possibilità di vedere presto una partita tra Federer e Nadal, protagonisti, insieme a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: federer - nadal

Djokovic eterno terzo incomodo: prima tra Federer e Nadal, ora tra Sinner e Alcaraz

Sinner-Alcaraz in finale a Parigi e Londra: c’è un’assonanza con Federer-Nadal

Simone Vagnozzi: “Ora vedrò Jannik ballare…Sinner e Alcaraz sulla strada di Djokovic, Federer e Nadal”

Federer: "Io e Nadal in un Tour Senior? Potremmo creare il Fedal Tour" - X Vai su X

#Federer vuole giocare di nuovo con #Nadal e ha già un'idea: tutti i dettagli Vai su Facebook

Ne stiamo parlando, Federer e Nadal in campo insieme? Conferma 'inaspettata'; Devi crederci, quando Fognini fu 'allenato' da Federer e Nadal in Laver Cup; Federer-Nadal, anche sul campo da golf: «Pronti a sfidarci?».

Federer e Nadal, il ritorno è possibile. King Roger fa sognare: "Io e Rafa in campo nel Fedal Tour" - Federer e Nadal di nuovo in campo, per la felicità dei tifosi. Secondo sport.virgilio.it

Fognini si lamenta, Federer e Nadal diventano allenatori: la scena iconica in Laver Cup - Oggi, venerdì 19 settembre, comincia l'edizione 2025 del torneo a squadre che contrappone Team Europe e Team World. Segnala msn.com