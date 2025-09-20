FC Copenaghen-Silkeborg domenica 21 settembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
L’FC Copenaghen è secondo in classifica con un punto in meno dell’ Aarhus GF e uno in più della coppia costituita da Brondby e Midtjylland con quest’ultimo che però sarà in campo sabato e potrebbe averlo superato, mentre il Silkeborg è penultimo anche se nove punti non sono un bottino così magro. I padroni di casa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
FC Copenaghen-Silkeborg (domenica 21 settembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici
