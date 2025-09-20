FC 26 SBC Giocatore Flashback Edin Džeko | Un Attaccante Classico per la Tua Squadra!

È il momento di aggiungere una leggenda moderna al tuo Ultimate Team! L’SBC del giocatore Flashback Edin Džeko 85 OVR è ora disponibile e ti offre un attaccante affidabile e letale in area di rigore. Con un Tiro 86, un Fisico 80 e un’ottima VEL 81, Džeko è un attaccante completo, perfetto per chi cerca un punto di riferimento in attacco. Le sue 5 stelle per il Piede Debole lo rendono una minaccia costante e imprevedibile. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Attaccante avanzato e PLUS da Torre lo rende ancora più efficace nel tenere palla e finalizzare le azioni. Le 4 Sfide per Sbloccare Edin Džeko. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

