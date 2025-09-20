Uno dei dubbi più comuni all’inizio di ogni stagione di Ultimate Team riguarda il momento giusto per costruire la propria squadra. In FC 26, infatti, i prezzi dei giocatori sul mercato cambiano in continuazione: all’uscita sono altissimi, poi calano, per poi risalire in certi periodi. Capire quando investire e quando aspettare può fare la differenza tra spendere troppo e ottenere invece il massimo dal proprio budget. Molti utenti, presi dalla voglia di giocare subito con un team competitivo, finiscono per sprecare crediti preziosi nelle prime ore. Altri, invece, rimandano troppo e rischiano di trovarsi in svantaggio nelle competizioni online. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: quando conviene fare la squadra? La guida ai movimenti di mercato