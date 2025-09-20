FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio anche da Web App

Iniziare una nuova stagione di EA Sports FC 26 è sempre emozionante. Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti preziosi. In questa guida vediamo quali sono le migliori SBC da completare subito – anche tramite la Web App – per accumulare premi fin dai primi giorni di gioco. LEGGI ANCHE: FC 26: i migliori giovani per la Carriera Indice. Migliori SBC FC 26: Intro to Challenge SBCs. Intro to Upgrade SBCs. Intro to OVR SBCs. Golden Generation: England ’66 (SBC a tempo). Consigli per la Web App. Conclusione SBC da fare subito FC 26. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

