FC 25 Obiettivo Top 500 | Classifica FC Pro Open

Sei pronto a dimostrare di essere tra i migliori? L’obiettivo “Top 500: Classifica FC Pro Open” ti sfida a scalare la classifica e a raggiungere la vetta per ottenere premi esclusivi e a tempo limitato. Hai 7 giorni per mettere alla prova le tue abilità e conquistare il tuo posto tra l’élite di FC Pro Open. Come Funziona. Questo è un obiettivo di prestigio che si basa sulla tua performance in gioco. Non ci sono sfide da completare, ma un unico, grande traguardo da raggiungere: Chiudi tra i primi 500 nella classifica dell’FC Pro Open della tua regione.. Premi in Palio. Se riuscirai a raggiungere l’obiettivo, sbloccherai un set di premi cosmetici esclusivi, ideali per personalizzare il tuo club e mostrare a tutti il tuo successo: 1 Stemma in edizione limitata. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

