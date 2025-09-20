Quando la griglia gli disse “ce la puoi fare!” la sedia non ci credeva ancora. Era una sedia con una certa età, abituata a stare su quattro gambe. Ed era notte, la notte di un giorno d’estate che sembrava non voler finire. “Non è difficile!”. La griglia la incitava ma la sedia non credeva di poter compiere un’impresa impossibile. Era una sedia. Lo era sempre stata. E le sedie stanno così, in piedi, su quattro gambe. Chi dice il contrario ha una rotella in meno. “Provaci!”. La griglia era sua amica. Lo era da tanto. Da quando un giorno, ancora bollente, l’avevano posata su quella sedia, già vecchia, già rovinata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Favole dell’abbandono: le quattro gambe