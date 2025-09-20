Fatemi dire questa cosa Fedez choc così rompe il silenzio su Chiara Ferragni | grossa sorpresa al concerto

Il 19 settembre, sul palco del Forum di Assago, Fedez ha sorpreso il pubblico con un gesto inatteso che ha cambiato il tono di una serata già carica di emozioni. Dopo mesi di silenzio e di frecciate più o meno velate, il rapper ha rivolto un messaggio diretto all’ex moglie Chiara Ferragni, capace di scaldare l’atmosfera e di lasciare un segno. “Io non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli, resterà indissolubile a prescindere perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi e questi nodi non si sciolgono”. Parole che hanno colpito i presenti e che segnano una nuova fase nei rapporti pubblici tra i due, spesso messi a dura prova negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it