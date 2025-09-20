Fast & Furious | l’aggiornamento di Jason Momoa non piacerà ai fan

Nerdpool.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Fast & Furious continua a essere avvolto nell’incertezza. Dopo l’uscita di Fast X nel 2023, il sequel — inizialmente previsto come Fast X – Parte 2 – stenta a decollare tra rinvii e problemi interni agli studi. Ora, un nuovo aggiornamento di Jason Momoa, interprete del villain Dante, non sembra promettere buone notizie. Jason Momoa sul ritorno di Dante. Durante un’intervista al podcast Bingeworthy, a Momoa è stato chiesto quando rivedremo il suo personaggio. L’attore ha risposto: Mi piacerebbe tornare a interpretarlo, amico. La gente in tutto il mondo ama quel personaggio, è pazzesco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

fast amp furious l8217aggiornamento di jason momoa non piacer224 ai fan

© Nerdpool.it - Fast & Furious: l’aggiornamento di Jason Momoa non piacerà ai fan

In questa notizia si parla di: fast - furious

Fast & furious 11 segna la fine di un’era e vin diesel aumenta l’eccitazione

Cosa aspettarsi da fast & furious 11: 8 novità emozionanti

Fast & furious 11: vin diesel annuncia il ritorno di brian o’conner

Fast &amp;amp; Furious 9 avrà scene nello spazio: arriva la conferma! - Il franchise di Fast & Furious è ormai celebre, anche nella cultura popolare, per dare la priorità a scene d'azione tanto fantastiche quanto razionali e credibili. Come scrive tomshw.it

Fast &amp;amp; Furious 9: ecco il nuovo esplosivo trailer ufficiale - 19 che ancora continua a sconvolgere il mondo intero, Fast & Furious 9, il nono capitolo della serie di film d’azione con Vin Diesel che arriverà ... Riporta tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Fast Amp Furious L8217aggiornamento