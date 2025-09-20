Fast & Furious | l’aggiornamento di Jason Momoa non piacerà ai fan

Il futuro di Fast & Furious continua a essere avvolto nell’incertezza. Dopo l’uscita di Fast X nel 2023, il sequel — inizialmente previsto come Fast X – Parte 2 – stenta a decollare tra rinvii e problemi interni agli studi. Ora, un nuovo aggiornamento di Jason Momoa, interprete del villain Dante, non sembra promettere buone notizie. Jason Momoa sul ritorno di Dante. Durante un’intervista al podcast Bingeworthy, a Momoa è stato chiesto quando rivedremo il suo personaggio. L’attore ha risposto: Mi piacerebbe tornare a interpretarlo, amico. La gente in tutto il mondo ama quel personaggio, è pazzesco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Fast & Furious: l’aggiornamento di Jason Momoa non piacerà ai fan

