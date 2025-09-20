Fare la spesa costa di più l’inflazione alimentare è al +3,5%

L’ultimo dato fornito dall’ Istat il 10 settembre 2025, nella Nota sull’andamento dell’economia italiana relativa al periodo luglio-agosto 2025, evidenzia che, nonostante l’inflazione complessiva si mantenga stabile al +1,7%, il carrello della spesa sta subendo un’accelerazione decisa, con un aumento dei prezzi del +3,5% su base annua per i beni alimentari e i prodotti per la cura della casa e della persona In Italia le famiglie italiane devono quindi fare i conti con una realtà complessa che si percepisce soprattutto davanti alle casse del supermercato. Con rincari che pesano molto più della media sull’economia reale, perché riguardano beni essenziali, difficilmente comprimibili nei bilanci domestici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fare la spesa costa di più, l’inflazione alimentare è al +3,5%

