Fantacalcio su chi puntare in questa giornata? Occhi su Ferguson
Nonostante la giornata di campionata sia già iniziata è importante sottolineare quali potrebbero essere le scelte vincenti al fantacalcio. La doppietta di Belotti nella gara tra Lecce e Cagliari ha lasciato tutti a bocca aperta, ma nelle altre gare che seguiranno andremo alla ricerca di altri bonus inaspettati. Anche perché in questo fine settimana si giocherà una delle partite più sentite della Serie A, ovvero il derby tra Lazio e Roma. A tal proposito ecco 5 giocatori da schierare per questo turno: Ferguson: il primo è sicuramente l’attaccante giallorosso. La Roma, infatti, fino a questo momento non è mai riuscita a trovare il gol con i suoi attaccanti, con l’irlandese che, però, è riuscito a sbloccarsi con la sua Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: fantacalcio - puntare
Le possibili sorprese al fantacalcio: ecco 5 centrocampisti su cui puntare
Fantacalcio 2025-26: gli attaccanti low cost su cui puntare
Fantacalcio 2025-26: i centrocampisti low cost su cui puntare
Ecco su quali attaccanti puntare e quali evitare per la 3ª giornata di Fantacalcio Vai su Facebook
Vi diamo almeno un motivo per puntare su #Hojlund al #Fantacalcio e ve ne diamo un altro per non puntarci! Occhio al suo FVM - X Vai su X
Asta fantacalcio 2025-26: i migliori giocatori da comprare; La formazione ideale al : 4ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta.
Ecco le linee guida da seguire in vista della quarta giornata della stagione 2025-26 del Fantacampionato - Gli indisponibili : tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 4ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica. Si legge su gazzetta.it
Consigli fantacalcio, chi schierare nella 3^ giornata: Krstovic, ex senza pietà - La prima sosta ha spezzato il ritmo dell'inizio di questa Serie A, permettendo tra l'altro ad alcuni giocatori di recuperare dai rispettivi acciacchi, ma ad altri di tornare dalle nazionali con proble ... Segnala calciodangolo.com