Nonostante la giornata di campionata sia già iniziata è importante sottolineare quali potrebbero essere le scelte vincenti al fantacalcio. La doppietta di Belotti nella gara tra Lecce e Cagliari ha lasciato tutti a bocca aperta, ma nelle altre gare che seguiranno andremo alla ricerca di altri bonus inaspettati. Anche perché in questo fine settimana si giocherà una delle partite più sentite della Serie A, ovvero il derby tra Lazio e Roma. A tal proposito ecco 5 giocatori da schierare per questo turno: Ferguson: il primo è sicuramente l’attaccante giallorosso. La Roma, infatti, fino a questo momento non è mai riuscita a trovare il gol con i suoi attaccanti, con l’irlandese che, però, è riuscito a sbloccarsi con la sua Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Fantacalcio, su chi puntare in questa giornata? Occhi su Ferguson