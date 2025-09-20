Falsi miti sessuali sui social | perché gli adolescenti che si informano su Instagram rischiano comportamenti pericolosi più di chi usa YouTube La ricerca negli Usa

Una ricerca effettuata negli Usa dai ricercatori dell' Ohio State University ha analizzato il comportamento di 2.691 studenti delle scuole medie, rivelando come la disinformazione sui social media interattivi rappresenti una minaccia concreta per l'educazione sessuale degli adolescenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Falsi miti sessuali sui social: perché gli adolescenti che si informano su Instagram rischiano comportamenti pericolosi più di chi usa YouTube. La ricerca negli Usa

