faenza vuole essere la sorpresa del girone la fascia a fragonara occhio a romano

Una squadra intrigante che vuole stupire. La Tema Sinergie si candida ad essere una sorpresa del campionato e già nelle prime amichevoli ha dimostrato di avere il giusto carattere per vivere una stagione ricca di soddisfazioni. In estate la dirigenza ha dato il via ad un nuovo progetto basato sui giovani, costruendo una squadra dall’età media molto bassa con Alberto Fragonara che con soli 21 anni, è il capitano più giovane di tutta la B Nazionale. Proprio il playmaker è stato l’unico confermato dalla scorsa stagione, in una rivoluzione iniziata in panchina con la scelta di puntare su Lorenzo Pansa, tecnico che da anni allena in A2 e che è bravissimo a valorizzare i giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Siete alla ricerca di un nuovo sport di squadra in cui giocare? O sei ormai un veterano rugbysta che vuole tornare in campo? Noi ti aspettiamo, contattaci! #faenzarugby #faenza #rugby #sportinunione #sport #sportdisquadra Vai su Facebook
