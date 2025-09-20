Faenza anche coach Pansa tra le novità | Sono qui perché mi ha convinto il progetto

Una squadra giovane e ambiziosa affidata ad uno dei migliori allenatori italiani a lavorare con i giovani. La dirigenza della Tema Sinergie non poteva che affidarsi per il suo nuovo corso a Lorenzo Pansa, allenatore piemontese classe 1982 che ritorna in B dopo quattro stagioni in serie A2. Proprio nella sua ultima esperienza nel terzo campionato nazionale ha condotto Fabriano alla promozione. Nella preseason si è già vista la mano dell’allenatore e la sua pallacanestro basata un gioco veloce e sulla grande intensità. "La qualità migliore di questo gruppo è l’allenabilità – spiega –. Abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista e sono davvero contento che i giocatori lavorino con grande entusiasmo e passione sin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

