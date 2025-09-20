Facimmece ' na risata | 9 spettacoli per la seconda rassegna di teatro comico amatoriale a San Demetrio
Tutto pronto per la seconda rassegna di teatro comico amatoriale intitolata "Facimmece ‘na risata" e organizzata da La compagnia dei Mercanti con la parrocchia San Demetrio. Nove i promettenti spettacoli, con inizio alle ore 20.30, per la regia di Brunella Di Pasqua che, dal 24 ottobre al 16. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
