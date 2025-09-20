Fabrizio cui la Liguria ha negato il suicidio assistito sarà accompagnato in Svizzera

Accanto all’uomo, 79 anni, affetto da una patologia neurodegenerativa, ci saranno due “disobbedienti civili” dell’associazione “Soccorso civile” di Marco Cappato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fabrizio, cui la Liguria ha negato il suicidio assistito, sarà accompagnato in Svizzera

Disobbedienza civile collettiva per aiutare “Fabrizio” a ottenere in Svizzera l’aiuto alla morte volontaria al quale ha diritto, dopo il rifiuto della Regione Liguria di applicare la legge. Per maggiori informazioni e per partecipare: https://marcocappato.it - X Vai su X

Fabrizio, cui la Liguria ha negato il suicidio assistito, sarà accompagnato in Svizzera - Accanto all'uomo, 79 anni, affetto da una patologia neurodegenerativa, ci saranno due "disobbedienti civili" dell'associazione "Soccorso civile" di Marco ...

Fine vita, dopo il rifiuto della Asl per il suicidio assistito Fabrizio ha fissato l'appuntamento in Svizzera - Fabrizio, il 79enne affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva deciso a ricorrere al suicidio assistito, ha fissato un appuntamento in Svizzera per per accedere all'aiuto alla mort ...