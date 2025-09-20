Fabrizio cui la Liguria ha negato il suicidio assistito sarà accompagnato in Svizzera

20 set 2025

Accanto all’uomo, 79 anni, affetto da una patologia neurodegenerativa, ci saranno due “disobbedienti civili” dell’associazione “Soccorso civile” di Marco Cappato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

