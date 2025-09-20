Da ragazzo aveva pensato al suicidio, da adulto Fabio Bacà ha capito che doveva scrivere di quello che per no è ancora un tabù. Nel suo nuovo libro due persone sentono di non poter più andare avanti. E quel grande non detto, finalmente, l'ha guardato in faccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fabio Bacà: «A 12 anni una volta ho sperato di morire per smettere di provare dolore. Perdere allo Strega potrebbe essere la cosa migliore che mi sia successa anche se mi ha fatto male»