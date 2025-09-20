Fabio Bacà | A 12 anni una volta ho sperato di morire per smettere di provare dolore Perdere allo Strega potrebbe essere la cosa migliore che mi sia successa anche se mi ha fatto male

Da ragazzo aveva pensato al suicidio, da adulto Fabio Bacà ha capito che doveva scrivere di quello che per no è ancora un tabù. Nel suo nuovo libro due persone sentono di non poter più andare avanti. E quel grande non detto, finalmente, l'ha guardato in faccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

