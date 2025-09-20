F1 | Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku Antonelli in seconda fila Disastro Ferrari
Disastro Ferrari a Baku. Dopo un venerdì al vertice ed un sabato mattina discreto, la Rossa è scivolata fuori dalle posizioni che contano in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settima sul tracciato di cittadino della capitale azera. Lewis Hamilton, ieri dominante, non è riuscito a staccare il pass per il Q3, mentre nell’ultimo segmento Charles Leclerc è andato a muro, sintesi di un turno davvero complicato, in cui vento e pioggia hanno messo a dura prova la resistenza dei protagonisti, complici instabilità e numerose bandiere rosse, ben sei. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: verstappen - centra
GP d’Italia 2025: Verstappen imprendibile, Ferrari si consola, McLaren obbedisce La “noia rapidissima” di Monza regala un verdetto chiaro: Max Verstappen domina con 20 secondi di margine e centra la terza vittoria stagionale. Il tutto condito da sfottò via Vai su Facebook
Gp Olanda 2025, Red Bull: Verstappen in crisi nonostante la nuova ala Nonostante la nuova ala e un lieve progresso tra FP1 e FP2, la Red Bull resta lontana: Verstappen fatica nel settore centrale e teme di non entrare nemmeno in top 5. #DutchGP https://for - X Vai su X
F1: Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku, Antonelli in seconda fila. Disastro Ferrari; Verstappen, pole straordinaria a Monza davanti alle McLaren. Leclerc 4°, Hamilton partirà 10°; F1 | Verstappen beffa le McLaren e vola in pole a Monza. 4° Leclerc.
F1: Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku, Antonelli in seconda fila. Disastro Ferrari - Nei 3:41 rimanenti alla fine la spunta il pilota con i nervi più saldi, ovvero Max Verstappen che non sbaglia niente, compie il giro perfetto e strappa la pole position con il tempo di 1:41. Secondo oasport.it
Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila - Ottimo quarto posto per Kimi Antonelli. Da fanpage.it