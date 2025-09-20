F1 | Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku Antonelli in seconda fila Disastro Ferrari

Disastro Ferrari a Baku. Dopo un venerdì al vertice ed un sabato mattina discreto, la Rossa è scivolata fuori dalle posizioni che contano in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settima sul tracciato di cittadino della capitale azera. Lewis Hamilton, ieri dominante, non è riuscito a staccare il pass per il Q3, mentre nell’ultimo segmento Charles Leclerc è andato a muro, sintesi di un turno davvero complicato, in cui vento e pioggia hanno messo a dura prova la resistenza dei protagonisti, complici instabilità e numerose bandiere rosse, ben sei. 🔗 Leggi su Oasport.it

