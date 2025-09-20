F1 risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2025 | Norris precede Verstappen 4° Hamilton
Il Mondiale di F1 2025 ha visto oggi, sabato 20 settembre, proseguire il GP d’Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60?. F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN F1 2025. 1 Lando Norris McLaren 1:41.223 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.222s 3 Oscar Piastri McLaren +0.254s 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.276s 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.653s 6 George Russell Mercedes +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: risultati - classifica
F1, GP Austria 2025: risultati e classifica FP3. Uno-due McLaren, 4° Leclerc davanti ad Hamilton
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Olanda 2025: risultati e classifica
Griglia di partenza F1, GP Austria 2025: risultati e classifica qualifiche
Risultati e classifica 24ª giornata #seriea2credembanca #aversa #evolutiongreen #virtusaversa #InA2IONE #wearenormanni #VirtusAversa #pallavolomaschile #pallavolo Vai su Facebook
Champions League, i risultati e la classifica dopo la prima serata - X Vai su X
GP Baku 2025, classifica FP3: riemerge Norris! Hamilton 4°, Leclerc 10° - Risultati - Formula 1; F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Verstappen, 4° Hamilton; F1 | GP Baku – Cronaca LIVE FP3: ecco la classifica dell’ultima sessione di prove libere.
F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2025: Norris precede Verstappen, 4° Hamilton - Il Mondiale di F1 2025 ha visto oggi, sabato 20 settembre, proseguire il GP d'Azerbaijan, valido come diciassettesima prova del calendario. Riporta oasport.it
F1 Baku FP3: Norris Domina, Ferrari a Ridosso. Tutti i Risultati Completi - Le Prove Libere 3 del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan 2025 hanno offerto grande spettacolo sul circuito cittadino di Baku. Secondo newsf1.it